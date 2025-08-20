Экс-глава МИД Австрии назвала лучшее место для встречи по Украине Кнайсль: Москва будет хорошим местом для переговоров по Украине

Москва могла бы стать подходящей площадкой для продолжения переговоров по украинскому урегулированию после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявила в интервью РИА Новости бывший министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. По ее словам, трехсторонняя встреча в российской столице могла бы завершиться подписанием соглашения, которое приблизило бы урегулирование украинского кризиса.

Полагаю, было бы логично, чтобы это была Москва, поскольку президент Путин посетил США, американскую военную базу, там его приветствовали со всем положенным по протоколу уважением. И мы наблюдали хорошую атмосферу, мы наблюдали доверие. Так что следующая встреча должна быть в Москве, — сказала Кнайсль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести в Женеве встречу Путина и Зеленского. Он пояснил, что Париж не может быть таким местом, как в 2019 году, так как ситуация находится «в другой фазе».

До этого американский лидер Дональд Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского реалистичным сценарием. При благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса, добавил он.