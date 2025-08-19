Макрон предложил место для встречи Путина и Зеленского Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести в Женеве встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. В интервью телеканалу LCI он отметил, что Париж не может быть таким местом, как в 2019 году, так как ситуация находится «в другой фазе».

Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна, — сказал Макрон.

Ранее французский лидер заявлял, что место двусторонней встречи Путина и Зеленского будет определено «в ближайшие часы». Подробностей французский лидер не уточнил.

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Трамп также отмечал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.