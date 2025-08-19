Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:38

Макрон предложил место для встречи Путина и Зеленского

Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести в Женеве встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. В интервью телеканалу LCI он отметил, что Париж не может быть таким местом, как в 2019 году, так как ситуация находится «в другой фазе».

Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна, — сказал Макрон.

Ранее французский лидер заявлял, что место двусторонней встречи Путина и Зеленского будет определено «в ближайшие часы». Подробностей французский лидер не уточнил.

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Трамп также отмечал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.

переговоры
Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Женева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.