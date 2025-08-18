Трамп рассказал о перспективах предоставления гарантии безопасности Украине

Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку, заявил американский президент Дональд Трамп. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.

Сейчас в другой комнате нас ожидают люди — самые влиятельные европейские лидеры. Они приехали из Европы и готовы предоставить защиту Украине. Они очень твердо уверены в этом, и мы поможем им, — сообщил республиканский политик.

Ранее американский лидер отмечал, что проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его мнению, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

До этого Трамп пошутил об отсутствии выборов на Украине. Глава Белого дома с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.