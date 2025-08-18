Трамп дал прогноз по трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского является реалистичным сценарием, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Я думаю, что, если сегодня все пойдет хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча. И я думаю, что, когда мы это сделаем, у нас будет шанс положить конец войне, — высказался Трамп.

Ранее Зеленский перед поездкой в Вашингтон выдвинул Трампу ультиматум, заявив, что любые условия в рамках мирного урегулирования будут отвергнуты без прекращения боевых действий. Таким образом украинский лидер «поднял ставки» и отправился в Белый дом с жесткими требованиями.

Однако источники сообщили, что президент США может пойти на полный отказ от помощи Украине в случае, если Зеленский не согласится на его условия. По их сведениям, глава Белого дома собирается усилить давление на украинского лидера после переговоров с европейскими руководителями.

