Зеленский поднял ставки и поставил Трампу ультиматум MK.RU: Зеленский поставил Трампу ультиматум о прекращении огня до визита в США

Украинский лидер Владимир Зеленский перед своим визитом в Вашингтон поставил президенту США Дональду Трампу ультиматум, предполагающий отказ от любых условий, если не будет прекращения огня, сообщает MK.RU. Издание отмечает, что таким образом он поднял ставки и отправляется в Белый дом с жесткой повесткой.

В материале отмечается, что Зеленский не намерен просто принимать предложенные Трампом условия мира. Украинский лидер рассчитывает на полное прекращение огня и освобождение пленных в формате «всех на всех».

Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальный, не решается без Украины, — также указал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом не рассматривает членство в НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины, что идет вразрез с совместным заявлением европейских лидеров. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с вхождением в Альянс.