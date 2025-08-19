Макрон раскрыл, когда станет известно место встречи Путина и Зеленского Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

Место двусторонней встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет определено «в ближайшие часы», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Такой комментарий прозвучал после переговоров главы Штатов Дональда Трампа, Зеленского и глав ЕС в Вашингтоне.

Подробностей французский лидер не уточнил. При этом Дональд Трамп сообщил, что после завершения встречи с Зеленским и лидерами Европы он начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Перед этим он созвонился с главой РФ.

Ранее Трамп говорил, что проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

До этого стало известно, что Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. После этого консультации в Белом доме продолжились.