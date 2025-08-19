Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 02:29

Трамп заявил, что начал готовиться к встрече Путина и Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что после завершения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС он позвонил президенту России Владимиру Путину. Американский лидер уточнил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече, место которой будет определено позднее, между президентом Путиным и президентом Зеленским, — отметил он.

Ранее Трамп говорил, что проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

До этого стало известно, что Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. После этого консультации в Белом доме продолжились.

Тем временем Зеленский перед поездкой в Вашингтон выдвинул Трампу ультиматум, заявив, что любые условия в рамках мирного урегулирования будут отвергнуты без прекращения боевых действий. Таким образом, украинский лидер «поднял ставки» и отправился в Белый дом с жесткими требованиями.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Украина
