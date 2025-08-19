Трамп поставил на паузу переговоры с Зеленским ради звонка Путину

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным, пишет Axios со ссылкой на источники. После этого консультации в Белом доме продолжились, уточняется в материале.

Трамп позвонил <...> Путину в понедельник в то время, когда <...> Владимир Зеленский и семь европейских лидеров собрались в Белом доме, — указано в статье.

Ранее журналисты издания Politico заявили, что президент США еще до предстоящей встречи в Вашингтоне начал оказывать давление на украинского лидера. По информации газеты, его заявление о том, что именно Украина должна взять на себя ответственность за завершение кризиса, заметно отличается от красной ковровой дорожки для Владимира Путина.

Тем временем Трамп рассказал, что мероприятия в Белом доме идут очень успешно, политик надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Глава государства подчеркнул, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины, при обсуждении обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться текущая линяя соприкосновения в зоне конфликта.

