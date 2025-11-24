Делегации США (слева) и Украины (справа) во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Переговоры между Украиной и США в Женеве оказались напряженными FT: переговоры между Украиной и США прошли в напряженной обстановке

Диалог между Киевом и Вашингтоном в Женеве оказался под угрозой срыва, передает Financial Times со ссылкой на первого замглавы украинского МИД Сергея Кислицу. Выяснилось, что переговоры в Женеве прошли в напряженной обстановке.

Хотя переговоры и закончились на позитивной ноте, Кислица заявил, что их началу угрожал провал, описав настроения в Женеве как «очень напряженные», — подчеркнули в издании.

Журналисты уточнили, что в первые часы встречи успех переговорщиков «висел на волоске». Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио потребовалось два часа переговоров, чтобы снизить градус общения, добавили в СМИ.

Ранее The Washington Post со ссылкой на официальных лиц сообщила, что мирный план по Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров в Женеве. По информации издания, документ, вызвавший возмущение Киева и его союзников, пока не доработан до конца, а окончательное количество пунктов еще не согласовано. Источники утверждают, что европейские предложения были «полезными», однако Соединенные Штаты сосредоточены на своем документе.