«Продается все»: в Европе осудили Зеленского за слова о Рождестве

«Продается все»: в Европе осудили Зеленского за слова о Рождестве Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за слова о смене даты Рождества

В период президентства Владимира Зеленского на Украине продается все, даже священные дни, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что украинцы быстро привыкли к празднованию Рождества 25 декабря.

На Украине Зеленского продается все. Даже самые священные дни, — написал Боуз.

Ранее Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается неизвестным.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленскому следует думать о народе, а не о переносе дат праздников. Он считает, что инициатива по реформе праздничных дней игнорирует глубинные культурные и религиозные традиции украинцев. Парламентарий отметил, что большинство православных граждан все равно будут отмечать Рождество 7 января.