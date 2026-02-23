В Госдуме предложили ввести новый статус для жен и мужей бойцов СВО

В Госдуме предложили ввести новый статус для жен и мужей бойцов СВО Слуцкий: увольнения жен и мужей участников СВО следует запретить

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой защитить супругов участников спецоперации от увольнений, передает ТАСС. Соответствующее обращение направлено в Министерство труда и социальной защиты.

Политик предлагает внести поправки в Трудовой кодекс, которые запретят работодателям расторгать договоры с мужьями и женами военнослужащих по своей инициативе. Исключение предлагается сделать только для случаев полной ликвидации компании или прекращения деятельности ИП.

Уверенность военнослужащего в стабильности положения своей семьи является критически важным фактором для поддержания морального духа и эффективности выполнения задач Вооруженными силами Российской Федерации, — говорится в обращении парламентария.

Ранее Слуцкий указал, что в России следует стандартизировать льготы, положенные ветеранам. Политик подчеркнул, что нельзя допускать ситуацию, когда бойцы и их семьи получают другие льготы из-за проживания в определенном регионе. Слуцкий также уточнил, что партия выступает за нулевой процент по ипотеке на первое жилье или кредит на автомобиль отечественного производства для ветеранов специальной военной операции.