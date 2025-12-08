В Госдуме придумали, как сократить количество бездомных животных

Депутаты Госдумы, в том числе Нина Останина, предложили усилить контроль над разведением домашних животных, пишет «Парламентская газета». Парламентарии призвали разрешить продавать породистых зверей только при наличии документа об их происхождении. Эта мера позволит сократить количество бездомных животных.

Законопроект создаст прозрачную систему учета и контроля. Это защитит животных от бессердечного бизнеса, а семьи — от риска, взяв питомца, столкнуться с болезнями и страданиями. Особенно важно это для наших детей, — подчеркнула Останина.

Предлагаемая норма распространится как на питомники, так и на частных заводчиков. Правовое регулирование этой сферы бизнеса поможет вывести ее из тени. Уточняется, что весь перечень животных, которых коснется мера, определит правительство, но, по мнению парламентариев, в него обязательно должны войти собаки и кошки.

Ранее депутат Владимир Бурматов заявил, что появление регламента о разведении домашних животных поможет убрать с рынка черных заводчиков. По его словам, сейчас в России нет ответственности за продажу животных неправильной породы.