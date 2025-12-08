«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира Путин: движение «Бессмертный полк» является уникальным для России и всего мира

Президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам, организаторам и гостям всероссийского форума Бессмертного полка России «Память вне времени» отметил уникальность движения не только для России, но и для других стран. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что движение пользуется всенародной поддержкой.

За прошедшее время ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих других государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку, — выразил уверенность глава государства.

Президент также отметил, что участники проекта посвящают себя благородному делу по сохранению исторической правды о подвиге предков, победивших нацизм. Он подчеркнул, что форум позволит наметить новые векторы для дальнейшей просветительской и патриотической работы.

