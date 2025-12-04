В Госдуме объяснили, зачем нужно следить за разведением домашних животных

В Госдуме объяснили, зачем нужно следить за разведением домашних животных Депутат Бурматов: новый закон поможет убрать с рынка черных заводчиков

Появление регламента о разведении домашних животных поможет убрать с рынка черных заводчиков, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, сейчас в России нет ответственности за продажу животных неправильной породы.

Я видел квартиру, в которой 70 пуделей содержались для разведения таким вот образом. Квартира была однокомнатная, там были полуслепые, еле живые, инвалиды фактически, а их продавали за большие деньги. И вторая проблема, которую решает этот закон, — пресечь появление на наших улицах бездомных животных, потому что черные заводчики нераспроданное потомство всегда выкидывают на помойку, — рассказал Бурматов.

Депутат отметил, что инициатива не будет ущемлять интересы добросовестных заводчиков. По его словам, продавцы животных сегодня состоят в Российской кинологической федерации, которая контролирует их деятельность.

Ранее сообщалось, что Российская кинологическая федерация выступила с инициативой о введении обязательной регистрации домашних животных. Отмечается, что данное предложение направлено на повышение ответственности владельцев и упорядочивание содержания питомцев.