На Западе заговорили о бегстве Зеленского в Израиль TNI: бегство Зеленского в Израиль не станет шоком

Президент Украины Владимир Зеленский может улететь в Израиль на фоне давления из-за коррупционного скандала и неудач ВСУ, сообщает The National Interest. По данным издания, подтверждений этим слухам нет, однако они продолжают циркулировать.

По мере того, как военные усилия Украины ослабевают, а давление на администрацию президента Владимира Зеленского растет, в Киеве и за его пределами распространился странный слух: украинский лидер вскоре может сбежать в Израиль — возможно, с чемоданом (или несколькими) богатств, нажитых во время войны, — говорится в тексте.

В издании добавили, что незаметно Израиль стал излюбленным убежищем для бывших чиновников, дельцов и олигархов с Украины, которые боятся ответственности перед американскими налогоплательщиками и их собственным народом. После того, как сбежал «кошелек» Зеленского Тимур Миндич, аналогичные действия президента не кажутся «такими уж фантастическими».

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что во время пресс-конференции перед встречей с европейскими лидерами Зеленский демонстрировал рассеянное поведение. Специалист отметил, что речь главы государства была нечеткой, он делал необоснованные паузы и переспрашивал. Однако Шуров добавил, что не увидел признаков интоксикации.