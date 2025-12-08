ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 10:25

Офисным сотрудникам перечислили лучшие упражнения от боли в спине

Ортопед Скакун: скручивание грудного отдела поможет избавиться от боли в спине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Растяжка шеи, скручивание грудного отдела, потягивание позвоночника, а также разгрузка ягодичных мышц и поясницы помогут избавиться от боли в спине, заявил LIFE.ru ортопед Виталий Скакун. Тем, кто находится в сидячем положении свыше шести часов, в особенности офисным работникам, он посоветовал упражнение «кошка-корова».

Скручивание грудного отдела уменьшает напряжение между лопатками — главный источник офисной боли. Как делать: сидя, повернитесь корпусом вправо, удерживая таз на месте. Задержитесь 10 секунд. Затем влево. Осторожно: при грыжах грудного отдела — мягко, без рывков, — уточнил Скакун.

Потягивание позвоночника подразумевает сидение в прямой позе с поднятыми руками, тянущимися вверх около 10-15 секунд. В ходе растяжки шеи нужно наклонить голову к плечу и слегка потянуть рукой на протяжении 10-15 секунд.

Чтобы разгрузить ягодичные мышцы и поясницу, нужно сесть и положить лодыжку одной ноги на колено другой и наклониться на 20 секунд. При выполнении «кошки-коровы» следует на вдохе медленно прогнуться в пояснице и раскрыть грудную клетку, а на выдохе округлить спину. Достаточно сделать так 10–15 раз, подытожил врач.

Ранее ортопед Даниэль Оливейра предупредил, что привычка спать на животе негативно сказывается на состоянии позвоночника и может спровоцировать боли в шейном и поясничном отделах. Такое положение создает неестественную нагрузку.

