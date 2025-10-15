Хирург рассказал о последствиях сна на животе Хирург Оливейра: сон на животе может спровоцировать боли в шее и пояснице

Привычка спать на животе негативно сказывается на состоянии позвоночника и может спровоцировать боли в шейном и поясничном отделах, рассказал известный бразильский ортопед Даниэль Оливейра в интервью Terra. Такое положение положение создает неестественную нагрузку.

По словам специалиста, сон на животе, среди прочего, приводит к длительному повороту головы, что вызывает перенапряжение шейных позвонков и может провоцировать защемление нервов. Одновременно увеличивается нагрузка на поясничный отдел, что проявляется утренней скованностью или даже покалыванием в конечностях.

Особенно опасна эта поза для людей с диагностированными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, включая межпозвоночные грыжи и артроз. Беременным женщинам и пациентам в послеоперационный период врач также рекомендует выбирать положение на спине или боку для оптимального положения внутренних органов и свободного дыхания.

Ранее сообщалось, что частые ночные походы в туалет могут указывать на серьезные заболевания, включая сахарный диабет, сердечную недостаточность и инфекции мочевыводящих путей. Это нарушение не только снижает качество сна, но и повышает риск дневных травм из-за снижения концентрации внимания.