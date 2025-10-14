Стало известно, на какие болезни указывают частые походы в туалет ночью Диетолог Гарсия: частые походы в туалет ночью могут быть связаны с диабетом

Частые походы в туалет по ночам могут указывать на различные заболевания, в числе которых сахарный диабет, сердечная недостаточность, инфекции мочевыводящих путей, заявила диетолог Ботикария Гарсия. По ее словам, которые приводит издание 20minutos, такая привычка связана со снижением качества жизни.

Частые позывы к мочеиспусканию ночью, нарушающие сон, считаются ненормальными, — сказала Гарсия.

Специалист отметила, что частые походы в туалет ночью вызывают недосып, который, в свою очередь, становится причиной низкой концентрации внимания и низкой работоспособности. Из-за этого растет риск бытовых травм и падений.

Ранее терапевт Алисия Джеффри-Томас заявила, что мочеиспускание в душе может вызывать недержание. По ее словам, это действие негативно влияет на мочевой пузырь и тазовое дно.

До этого врач-уролог Владислав Гладышев заявил, что частые ночные пробуждения для похода в туалет могут свидетельствовать о возможных нарушениях здоровья. Однако специалист уточнил, что один-два ночных мочеиспускания считаются нормой и могут быть связаны с рационом или потреблением жидкости.