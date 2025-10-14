Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 15:57

Стало известно, на какие болезни указывают частые походы в туалет ночью

Диетолог Гарсия: частые походы в туалет ночью могут быть связаны с диабетом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые походы в туалет по ночам могут указывать на различные заболевания, в числе которых сахарный диабет, сердечная недостаточность, инфекции мочевыводящих путей, заявила диетолог Ботикария Гарсия. По ее словам, которые приводит издание 20minutos, такая привычка связана со снижением качества жизни.

Частые позывы к мочеиспусканию ночью, нарушающие сон, считаются ненормальными, — сказала Гарсия.

Специалист отметила, что частые походы в туалет ночью вызывают недосып, который, в свою очередь, становится причиной низкой концентрации внимания и низкой работоспособности. Из-за этого растет риск бытовых травм и падений.

Ранее терапевт Алисия Джеффри-Томас заявила, что мочеиспускание в душе может вызывать недержание. По ее словам, это действие негативно влияет на мочевой пузырь и тазовое дно.

До этого врач-уролог Владислав Гладышев заявил, что частые ночные пробуждения для похода в туалет могут свидетельствовать о возможных нарушениях здоровья. Однако специалист уточнил, что один-два ночных мочеиспускания считаются нормой и могут быть связаны с рационом или потреблением жидкости.

врачи
заболевания
сахарный диабет
диетологи
риски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высоко оценил прошедший саммит в Душанбе
Никитин оценил перспективы прямого авиасообщения между Россией и Молдавией
Министр рассказал, сколько молодых украинцев покинули страну с начала СВО
Российские бойцы установили контроль над островом Переяславский на Днепре
Мэра Одессы Труханова лишили гражданства Украины: кто он такой, что сделал
Азербайджан заявил о добрососедских отношениях с Россией и Ираном
Путин назначил нового посла России в Австрии
Экс-нардеп ответил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Россиянин жестко поплатился за денежные переводы ВСУ
Садальский заступился за Лайму Вайкуле
Милонов раскритиковал родителей за покупку детям поделок
В правительстве раскрыли уровень безработицы в стране
Жителей нескольких районов Екатеринбурга напугал сильный грохот
Не замерзнуть на льду: советы по выбору экипировки для зимней рыбалки
Артист балета с ликом Путина на груди лишился гражданства Украины
Верховный суд оставил в силе приговор экс-сотруднице Центробанка России
Бывший премьер Украины высказался о лишении гражданства Труханова и Царева
Мишустин раскрыл, насколько выросли зарплаты россиян в 2025 году
День анестезиолога — профессиональный праздник виртуозов сна
В Ростове возбуждено дело против заместителя главы регионального МЧС
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.