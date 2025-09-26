Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:46

Врач рассказала, чем может быть опасно мочеиспускание в душе

Терапевт Джеффри-Томас: мочеиспускание в душе может вызвать недержание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мочеиспускание в душе может вызывать недержание, заявила терапевт Алисия Джеффри-Томас. По ее словам, которые приводит издание Mirror, это действие негативно влияет на мочевой пузырь и тазовое дно.

Джеффри-Томас считает, что из-за работы рефлексов человек может начать ассоциировать включение крана с мочеиспусканием. Она добавила, что такая привычка может провоцировать недержание при мытье рук и посуды.

Ранее врач-уролог Владислав Гладышев заявил, что частые ночные пробуждения для похода в туалет могут свидетельствовать о возможных нарушениях здоровья. Однако специалист уточнил, что один-два ночных мочеиспускания считаются нормой и могут быть связаны с рационом или потреблением жидкости.

В свою очередь врач-терапевт Блена Тесфу отметила, что мочеиспускание после полового акта действительно может снизить риск возникновения ряда венерических инфекций. По ее словам, поход в туалет после секса помогает вымыть бактерии, прежде чем они успеют закрепиться. Для предотвращения инфекций врач советует соблюдать гигиену, поддерживать водный баланс организма и своевременно реагировать на позывы к мочеиспусканию.

