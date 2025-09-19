Врач оценила самый популярный совет о сексе

Мочеиспускание после полового акта действительно может снизить риск возникновения ряда венерических инфекций, заявила врач-терапевт Блена Тесфу в беседе с изданием Her Campus. По ее словам, поход в туалет после секса помогает вымыть бактерии, прежде чем они успеют закрепиться.

Инфекции мочевыводящих путей возникают, когда бактерии попадают в мочевыводящие пути и размножаются, а сексуальная активность может повысить вероятность такого воздействия. <…> Мочеиспускание очищает уретру от бактерий, которые могли попасть в мочевыводящие пути со стулом или эякулятом во время секса, прежде чем они успеют закрепиться, поэтому его часто рекомендуют, — отметила Тесфу.

Терапевт объяснила, что женщины более подвержены инфекциям мочевыводящих путей из-за анатомических особенностей — более короткой уретры, что облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь. Специалист рекомендовала женщинам уделять особое внимание профилактике, включающей не только мочеиспускание после полового акта, но и другие важные меры.

Для предотвращения инфекций врач советует соблюдать гигиену, поддерживать водный баланс организма, своевременно реагировать на позывы к мочеиспусканию и сразу менять мокрую одежду, особенно в жаркую погоду, когда бактерии размножаются активнее. Также важно отказаться от агрессивного мыла для интимной гигиены и от спринцеваний, поскольку эти процедуры нарушают естественный баланс микрофлоры и повышают риск развития инфекций мочеполовой системы.

Ранее гинеколог Аида Мусаева заявила, что употребление ананаса может уменьшить боль во время менструального цикла. Она отметила, что сбалансированный рацион, богатый определенными продуктами, помогает облегчить неприятные симптомы во время критических дней.