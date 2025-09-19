«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 21:03

Врач оценила самый популярный совет о сексе

Терапевт Тесфу: мочеиспускание после полового акта снижает риск ряда инфекций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мочеиспускание после полового акта действительно может снизить риск возникновения ряда венерических инфекций, заявила врач-терапевт Блена Тесфу в беседе с изданием Her Campus. По ее словам, поход в туалет после секса помогает вымыть бактерии, прежде чем они успеют закрепиться.

Инфекции мочевыводящих путей возникают, когда бактерии попадают в мочевыводящие пути и размножаются, а сексуальная активность может повысить вероятность такого воздействия. <…> Мочеиспускание очищает уретру от бактерий, которые могли попасть в мочевыводящие пути со стулом или эякулятом во время секса, прежде чем они успеют закрепиться, поэтому его часто рекомендуют, — отметила Тесфу.

Терапевт объяснила, что женщины более подвержены инфекциям мочевыводящих путей из-за анатомических особенностей — более короткой уретры, что облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь. Специалист рекомендовала женщинам уделять особое внимание профилактике, включающей не только мочеиспускание после полового акта, но и другие важные меры.

Для предотвращения инфекций врач советует соблюдать гигиену, поддерживать водный баланс организма, своевременно реагировать на позывы к мочеиспусканию и сразу менять мокрую одежду, особенно в жаркую погоду, когда бактерии размножаются активнее. Также важно отказаться от агрессивного мыла для интимной гигиены и от спринцеваний, поскольку эти процедуры нарушают естественный баланс микрофлоры и повышают риск развития инфекций мочеполовой системы.

Ранее гинеколог Аида Мусаева заявила, что употребление ананаса может уменьшить боль во время менструального цикла. Она отметила, что сбалансированный рацион, богатый определенными продуктами, помогает облегчить неприятные симптомы во время критических дней.

здоровье
врачи
терапевт
секс
туалет
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.