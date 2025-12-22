Названы опасные для здоровья причины повышенного уровня тромбоцитов

Резкое повышение уровня тромбоцитов может сигнализировать о раке крови, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, их избыток также характерен для послеоперационного периода после удаления селезенки.

Какие существуют причины значительного повышения тромбоцитов? Такой показатель может говорить об онкологических заболеваниях. Например, при раке крови костный мозг выходит из-под контроля и производит избыток клеток, в том числе тромбоцитов. Также их повышенный уровень характерен для периода после удаления селезенки. Количество тромбоцитов увеличивается, когда наступает железодефицитная анемия и возникают хронические воспаления и инфекции, — пояснила Тен.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Корякин заявил, что заболевания, дефицит витаминов, облучение и злоупотребление алкоголем могут стать причинами снижения тромбоцитов в крови. Он отметил, что в таком случае уменьшается их производство в костном мозге. По его словам, причинами также могут стать аутоиммунные заболевания.