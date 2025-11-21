Международный муниципальный форум стран БРИКС
Врач перечислил причины снижения уровня тромбоцитов в крови

Врач Корякин: количество тромбоцитов может снизиться из-за дефицита витаминов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заболевания, дефицит витаминов, облучение и злоупотребление алкоголем могут стать причинами снижения тромбоцитов в крови, рассказал aif.ru доктор медицинских наук профессор Михаил Корякин. Он отметил, что в таком случае снижается их производство в костном мозге.

По словам врача, причинами также могут стать аутоиммунные заболевания, прием определенных лекарств и инфекции. Корякин объяснил, что тогда тромбоциты вырабатываются, но погибают в кровотоке.

Врач уточнил, что по ряду причин организм может разрушать тромбоциты. По его словам, с такими последствиями сталкиваются пациенты с увеличением селезенки или массивными кровотечениями.

Ранее нутрициолог Евгений Батаев рассказал, что общий клинический анализ крови (ОАК) необходимо сдавать хотя бы раз в год. По его словам, сдавать ОАК рекомендуется даже в том случае, если нет никаких жалоб на здоровье.

