19 декабря 2025 в 07:00

Терапевт назвал препараты, которые запрещено принимать вместе с алкоголем

Врач Кондрахин: виагра и парацетамол крайне опасны при употреблении с алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прием виагры или парацетамола с алкоголем может привести к жизнеугрожающим последствиям, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, эти популярные препараты — лишь часть длинного списка лекарств, представляющих крайнюю опасность в сочетании со спиртным.

При приеме многих лекарств категорически запрещено употребление алкоголя. В грядущие новогодние праздники стоит с особой осторожностью отнестись к группе неврологических и психиатрических лекарств: они очень плохо совместимы со спиртным. Также нельзя употреблять алкоголь при приеме обезболивающих. Спазмолитики расслабляют организм, а алкоголь усилит этот эффект. Особенно опасен парацетамол. В праздники многие мужчины любят перестраховаться виагрой. Влияющие на потенцию препараты несовместимы с алкоголем, потому что они могут вызвать резкое падение давления, — пояснил Кондрахин.

Он добавил, что крайне опасны антибиотики в сочетании со спиртным, поскольку они теряют свою эффективность и создают непосильную нагрузку на печень. По его словам, также не следует употреблять вместе с алкоголем кроверазжижающие препараты.

Антибиотики категорически нельзя принимать с алкоголем, потому что в такой ситуации лекарства перестают выполнять свою функцию. Кроме этого, система печени перегружается и нарушается расщепление алкоголя, что приводит к более тяжелому похмелью. Кроверазжижающие препараты не менее опасны при употреблении алкоголя. Дело в том, что спирт лишает организм ориентации в пространстве. И при случайном падении или ударе такие лекарства сыграют злую шутку, — резюмировал Кондрахин.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Королева заявила, что таблетки для похудения не уберут первопричину набора веса. Она отметила, что любые подобные препараты имеют как показания, так и противопоказания. По ее словам, для лечения ожирения необходим комплексный подход.

