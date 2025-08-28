День знаний — 2025
Врач раскрыл, при скольких ночных пробуждениях нужно бежать к специалисту

Уролог Гладышев: частые ночные позывы не являются нормой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые ночные пробуждения для похода в туалет могут свидетельствовать о возможных нарушениях здоровья, заявил врач-уролог Владислав Гладышев в беседе с Pravda.Ru. Однако специалист уточнил, что один-два ночных мочеиспускания считаются нормой и могут быть связаны с рационом или потреблением жидкости.

Тогда в этом случае самый простой алгоритм. Первый — посмотреть цвет мочи, какой он, раз, и второе — сделать общий анализ мочи. Самый простой алгоритм и самый информативный в таком случае, — пояснил он.

Гладышев рекомендовал при устойчивых симптомах обратиться к терапевту, который при необходимости направит к урологу. Дальнейшее обследование и лечение зависят от результатов анализа мочи.

Ранее психотерапевт Мария Овчарова заявила, что постоянный стресс на работе может спровоцировать онкологию и нарушения в работе ЖКТ. По ее словам, продолжительные переживания также могут вызвать развитие депрессии, хронической усталости и апатии.

До этого терапевт-гастроэнтеролог Клара Сычугова сообщила, что бесконтрольный прием магния может вызвать диарею и привести к развитию аритмии. Она призвала пересмотреть свой рацион и добавить в него орехи, бобовые и цельнозерновые продукты как альтернативу биологически активным добавкам.

