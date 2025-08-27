День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:20

Уролог назвал норму ночных пробуждений для похода в туалет

Уролог Гладышев: в норме просыпаться не более двух раз для похода в туалет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В норме человеку допустимо просыпаться один или два раза за ночь, чтобы сходить в туалет, заявил Pravda.Ru врач уролог Владислав Гладышев. Более частые пробуждения сигнализируют о необходимости обратиться к врачу.

Один-два раза за ночь это нормально. В зависимости от того, что пил человек чай, не пил, какую пищу ел. Один-два раза за ночь вставать, да, вполне нормально, — высказался Гладышев.

При частых пробуждениях с целью сходить в туалет следует сдать анализ мочи и обратиться к терапевту. При необходимости он направит пациента к урологу, объяснил эксперт.

Ранее уролог Наталья Мочалова заявила, что правильно подобранная диета может защитить от рака простаты. По ее словам, питаться следует овощами, морепродуктами, рыбой, пить зеленый чай и даже тыквенный сок.

Урологи
сон
пробуждения
анализы
