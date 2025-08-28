Врач предупредила о страшных последствиях стресса на работе Психотерапевт Овчарова: постоянный стресс на работе может вызвать онкологию

Постоянный стресс на работе может спровоцировать онкологию и нарушения в работе ЖКТ, заявила «Москве 24» психотерапевт Мария Овчарова. По ее словам, продолжительные переживания также могут вызвать развитие депрессии, хронической усталости и апатии.

Если человек заедает эмоции, развиваются заболевания желудка или кишечника. Также ряд специалистов придерживаются мнения, что при сильной обиде, например, на начальство или коллег, возникает онкология. Чувство печали заканчивается болезнями печени, а жилищные проблемы обычно сказываются на состоянии почек, — предупредила Овчарова.

С целью улучшить ментальное состояние сотрудников врач призвала организовывать психологические службы на рабочих местах. Эксперт добавила, что дома после рабочего дня лучше избегать негативной информации — не смотреть телевизор и не читать новости. Это еще больше перегружает психику.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что россияне легко могут совмещать работу с подработкой без выгорания, если будут четко разделять рабочее время и личную жизнь. По ее словам, увеличение нагрузки может привести к хроническому стрессу.