27 августа 2025 в 11:57

Россиянам рассказали, как избежать выгорания

Эксперт Ганькина: чтобы избежать выгорания, разграничивайте работу и жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне легко могут совмещать работу с подработкой без выгорания, если будут четко разделять рабочее время и личную жизнь, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина «Газете.Ru». По ее словам, увеличение нагрузки может привести к хроническому стрессу, особенно в эмоционально насыщенных сферах.

Эксперт отметила, что для того, чтобы избежать выгорания, необходимо следить за тем, чтобы дополнительная работа не мешала удовлетворению базовых потребностей, таких как сон, отдых, питание и общение с близкими людьми.

Ганькина посоветовала выбирать подработку, которая либо не сложнее основной работы, либо помогает расслабиться эмоционально. Она рекомендует избегать ситуаций, когда вторая работа становится такой же сложной и напряженной, как и основная.

Помимо всего, не стоит игнорировать первые симптомы выгорания, такие как апатия, раздражительность и ухудшение концентрации. Если чувство усталости становится хроническим, стоит переосмыслить свои цели и расставить приоритеты.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова сообщила, что хронический стресс может вызвать синдром раздраженного кишечника. Люди с таким заболеванием страдают головными и мышечными болями, бессонницей и неполным опорожнением мочевого пузыря.

