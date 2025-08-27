День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:56

Гастроэнтеролог раскрыла, как постоянный стресс влияет на ЖКТ

Гастроэнтеролог Мельникова: стресс грозит синдромом раздраженного кишечника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стресс на постоянной основе может привести к синдрому раздраженного кишечника и другим проблемам ЖКТ, заявила РИАМО гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, продолжительная тревога, в отличие от кратковременного эмоционального напряжения, наносит пищеварению долгосрочный вред.

В таких случаях нередко развивается синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное нарушение, при котором повышенная чувствительность делает привычные раздражители чрезмерно болезненными. Даже незначительный стресс может вызвать спазмы, изменение стула и другие неприятные симптомы, — предупредила Мельникова.

Пациенты с этим синдромом также могут страдать от головных и мышечных болей, бессонницы и чувства неполного опорожнения мочевого пузыря. Врач уточнила, что диагноз СРК устанавливают только после комплексного обследования и исключения других потенциальных заболеваний.

Ранее главный внештатный специалист общей врачебной практики Министерства здравоохранения РК Алексей Музыка заявил, что от постоянного стресса избавиться тяжелее, чем от алкогольной и табачной зависимости. По его словам, любая зависимость лечится при желании.

стресс
заболевания
ЖКТ
гастроэнтерологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трехлетнего ребенка обнаружили одного возле дороги
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.