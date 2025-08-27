Гастроэнтеролог раскрыла, как постоянный стресс влияет на ЖКТ

Стресс на постоянной основе может привести к синдрому раздраженного кишечника и другим проблемам ЖКТ, заявила РИАМО гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, продолжительная тревога, в отличие от кратковременного эмоционального напряжения, наносит пищеварению долгосрочный вред.

В таких случаях нередко развивается синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное нарушение, при котором повышенная чувствительность делает привычные раздражители чрезмерно болезненными. Даже незначительный стресс может вызвать спазмы, изменение стула и другие неприятные симптомы, — предупредила Мельникова.

Пациенты с этим синдромом также могут страдать от головных и мышечных болей, бессонницы и чувства неполного опорожнения мочевого пузыря. Врач уточнила, что диагноз СРК устанавливают только после комплексного обследования и исключения других потенциальных заболеваний.

Ранее главный внештатный специалист общей врачебной практики Министерства здравоохранения РК Алексей Музыка заявил, что от постоянного стресса избавиться тяжелее, чем от алкогольной и табачной зависимости. По его словам, любая зависимость лечится при желании.