Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда

Люди, чья работа связана с сидячим образом жизни, могут столкнуться с дегенеративными изменениями тазобедренного сустава уже к 40 годам, предупредил хирург, травматолог-ортопед высшей категории Павел Семиченков. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», такой образ жизни постепенно выключает мышцы области таза.
Сидячий образ жизни приводит к тому, что мышцы области таза начинают постепенно выключаться из полноценного движения и атрофироваться, — объяснил врач.
Он добавил, что в сидячем положении нагрузка на поясничные позвонки многократно возрастает. При этом тазобедренный сустав, бедра и поясница представляют собой единый комплекс. Проблема в одном из этих отделов сразу же сказывается на других.
Не зря считается, что иногда сидячая работа может быть опаснее, чем тяжелый физический труд, — заключил Семиченков.
Ранее врач-невролог Анна Копцева посоветовала заниматься плаванием и выполнять упражнения на растяжку для профилактики межпозвоночной грыжи. Кроме того, по словам специалиста, важно контролировать вес, избегая давления на позвоночник.