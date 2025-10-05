Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда

Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда Врач Семиченков заявил, что сидячая работа разрушает тазобедренный сустав

Люди, чья работа связана с сидячим образом жизни, могут столкнуться с дегенеративными изменениями тазобедренного сустава уже к 40 годам, предупредил хирург, травматолог-ортопед высшей категории Павел Семиченков. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», такой образ жизни постепенно выключает мышцы области таза.

Сидячий образ жизни приводит к тому, что мышцы области таза начинают постепенно выключаться из полноценного движения и атрофироваться, — объяснил врач.

Он добавил, что в сидячем положении нагрузка на поясничные позвонки многократно возрастает. При этом тазобедренный сустав, бедра и поясница представляют собой единый комплекс. Проблема в одном из этих отделов сразу же сказывается на других.

Не зря считается, что иногда сидячая работа может быть опаснее, чем тяжелый физический труд, — заключил Семиченков.

Ранее врач-невролог Анна Копцева посоветовала заниматься плаванием и выполнять упражнения на растяжку для профилактики межпозвоночной грыжи. Кроме того, по словам специалиста, важно контролировать вес, избегая давления на позвоночник.