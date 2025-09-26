Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 06:20

Невролог рассказала, как избежать грыжи межпозвоночного диска

Врач Копцева: избежать грыжи межпозвоночного диска помогут плавание и растяжка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики межпозвоночной грыжи рекомендуется заниматься плаванием и выполнять упражнения на растяжку, заявила NEWS.ru врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. Кроме того, по словам специалиста, важно контролировать вес, избегая давления на позвоночник.

Регулярная физическая активность — лучший способ профилактики. Подходят плавание, ходьба, йога, пилатес, упражнения для укрепления мышц спины и пресса. Сильный мышечный корсет снижает нагрузку на позвоночник. Каждый час делайте разминку: наклоны, повороты, легкую растяжку. Даже две-три минуты активности улучшают кровообращение, — отметила Копцева.

Эксперт порекомендовала следить за осанкой: при сидячей работе стул должен поддерживать поясницу, а стопы стоять на полу. По ее словам, неправильная осанка перегружает межпозвоночные диски. Кроме того, как подчеркнула врач, при подъеме тяжестей стоит сгибать колени, держать спину прямо и поднимать вес за счет ног, а не наклона.

Откажитесь от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение межпозвоночных дисков и ускоряет их износ. Подбирайте удобный матрас и подушку. Жесткая, но упругая поверхность помогает позвоночнику отдыхать и сохранять правильное положение. Укрепляйте уязвимые зоны. Для офисных работников полезна гимнастика для шеи и плеч, для спортсменов — акцент на растяжку и правильную технику, — добавила Копцева.

Врач также подчеркнула важность контроля уровня витамина D и кальция, поскольку их недостаток ослабляет кости и провоцирует разрушение тканей. Также она порекомендовала бороться со стрессом, так как постоянное напряжение мышц усиливает боль и ускоряет износ межпозвоночных дисков.

Ранее Копцева заявила, что онемение в пальцах ног и слабость в руках могут быть признаками межпозвоночной грыжи. По ее словам, характер заболевания зависит от того, какой отдел позвоночника поражен.

