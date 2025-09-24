Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 05:20

Невролог назвала явные симптомы грыжи межпозвонкового диска

Невролог Копцева: при грыже межпозвонкового диска немеют пальцы ног

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Онемение пальцев ног и слабость в руках могут сигнализировать о появлении грыжи межпозвонкового диска, заявила NEWS.ru врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева. По ее словам, характер болезни зависит от того, какой отдел позвоночника поражен.

Картина болезни зависит от уровня поражения. При проблемах с поясницей возникает острая или ноющая боль, которая отдает в ягодицу и ногу, и происходит онемение пальцев стопы. Если поражена шея, человек испытывает боль, ему трудно поворачивать голову. Часто возникают головные боли, ощущение мурашек и слабость в руках. При проблемах с грудным отделом могут беспокоить боли в груди или животе, похожие на сердечные или желудочные. Однако при этом внутренние органы остаются здоровыми, — заявила Копцева.

Ранее невролог Сюзанна Херимян заявила, что регулярное онемение в верхних конечностях может свидетельствовать о развитии туннельного синдрома, а также указывать на патологические изменения в функционировании сердечно-сосудистой системы. В том числе, по ее словам, данный симптом может наблюдаться при инфаркте миокарда.

