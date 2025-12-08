ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 декабря 2025 в 10:29

Диетолог рассказала, какие блюда подойдут для завтрака

Диетолог Лебедева: блюда с большим количеством белка лучше подойдут на завтрак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блюда с высоким содержанием белка более полезны на завтрак, рассказала LIFE.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. По ее словам, это поможет справиться с перееданиями в течение дня.

Питательный и разнообразный завтрак позволит проще регулировать голод в течение дня и уменьшить количество перекусов. Завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Большое количество белка на завтрак поможет подавить выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода, — рассказала Лебедева.

Диетолог отметила, что идеальными блюдами для завтрака станут молочные каши, куриные яйца, цельнозерновой хлеб, йогурт, фрукты и орехи. Она также посоветовала выпивать стакан воды за 20–30 минут до первого приема пищи.

Ранее диетолог Анна Коробкина рассказала, что избыток белка может вызвать гиперфильтрацию почек. Она отметила, что на ранних стадиях болезни почек могут протекать бессимптомно.

диетологи
завтраки
рационы
советы
