Диетолог рассказала, какие блюда подойдут для завтрака Диетолог Лебедева: блюда с большим количеством белка лучше подойдут на завтрак

Блюда с высоким содержанием белка более полезны на завтрак, рассказала LIFE.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. По ее словам, это поможет справиться с перееданиями в течение дня.

Питательный и разнообразный завтрак позволит проще регулировать голод в течение дня и уменьшить количество перекусов. Завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Большое количество белка на завтрак поможет подавить выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода, — рассказала Лебедева.

Диетолог отметила, что идеальными блюдами для завтрака станут молочные каши, куриные яйца, цельнозерновой хлеб, йогурт, фрукты и орехи. Она также посоветовала выпивать стакан воды за 20–30 минут до первого приема пищи.

