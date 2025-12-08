ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 10:29

Российская клиника опубликовала обнаженные фото пациентки и попала под суд

В Уфе клиника получила штраф за публикацию обнаженных фото пациентки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Уфе клиника эстетической медицины опубликовала в социальных сетях фотографии пациентки до и после операции без ее согласия, сообщает Telegram-канал Mash Batash. После этого медицинское учреждение обязали выплатить крупный штраф, а также компенсацию пострадавшей.

Женщина обратилась в клинику для проведения подтяжки груди, заплатив за процедуру 112 тыс. рублей. После операции сотрудники клиники разместили в соцсетях снимки, демонстрирующие результат, не получив на это разрешения пациентки. Когда россиянка потребовала удалить фотографии, ее просьба была проигнорирована. В результате она обратилась в суд. По решению суда клиника обязана вернуть деньги за операцию, выплатить моральную компенсацию, штраф и покрыть другие расходы.

Ранее в Гонконге 93-летний пластический хирург Франклин Ли Ван Понг был полностью оправдан по делу о непредумышленном убийстве. Основанием для оправдательного приговора стала диагностированная у врача прогрессирующая деменция. Инцидент, приведший к судебному разбирательству, произошел в ноябре 2018 года в его клинике. Хирург проводил процедуру инъекции ботокса 52-летней управляющей банком Зои Чунг Шуклинг. После укола пациентка впала в кому и на следующий день скончалась.

клиники
суды
штрафы
жалобы
