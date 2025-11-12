Хирург избежал тюрьмы благодаря деменции

Высокий суд Гонконга полностью оправдал 93-летнего пластического хирурга Франклина Ли Ван Понга по делу о непредумышленном убийстве, сообщает South China Morning Post. Судья вынес оправдательный приговор из-за прогрессирующей деменции медика.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в клинике Ли, где хирург провел процедуру ботокса 52-летней управляющей банка Зои Чунг Шуклинг. После инъекции она впала в кому и скончалась на следующий день от бронхопневмонии, вызванной гипоксическим повреждением головного мозга.

В 2022 году у Ли после травмы головы ухудшились когнитивные функции, и психиатры пришли к выводу, что хирург не способен предстать перед судом. Присяжные согласились с этим заключением, и суд оправдал врача, однако признал за семьей погибшей право добиваться возмещения ущерба в рамках гражданского судопроизводства. Ранее Ли уже имел проблемы с законом: в 2003 году его лицензия была приостановлена после смертельной процедуры липосакции.

