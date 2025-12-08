ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:35

В Госдуме объяснили, как изменятся правила семейной ипотеки в новом году

Депутат Якубовский: с 1 февраля в РФ можно будет брать одну семейную ипотеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России с 1 февраля будет введен принцип одна семейная ипотека на одну семью, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, новые критерии сделают программу защищеннее от злоупотреблений.

С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью, — сказал Якубовский.

Парламентарий пояснил, что с указанной даты супруги смогут оформить льготный кредит только совместно, тогда как ранее у них была возможность брать по отдельному кредиту каждый, что фактически удваивало объем льготы.

Также депутат заявил о закрытии так называемых «донорских схем», когда льготная ипотека оформлялась на родственника или знакомого с последующей быстрой перепродажей квартиры. По его словам, такие операции превращали социальную программу в инструмент для заработка. Теперь жилье должно приобретаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем проживать.

Якубовский уточнил, что возможность привлекать созаемщиков сохранится для случаев, когда доходов семьи недостаточно. Это, по его мнению, важно для тех, кто нуждается в поддержке, но не проходит по банковским требованиям без помощи родных.

Он отметил, что базовые параметры программы остаются неизменными: льготная ставка, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн в крупных агломерациях. Также сохранится возможность комбинирования льготной и рыночной части кредита.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал возможное принятие закона о дифференцированной ставке по семейной ипотеке до конца 2025 года. Согласно предложенным планам, ставку могут повысить до 10–12% для семей с одним ребенком, оставить на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми. Обсуждаются ставки 4%, 6%, 10% и 12%.

семьи
Россия
ипотеки
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева
Почему не работает WhatsApp 8 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.