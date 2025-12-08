В Госдуме объяснили, как изменятся правила семейной ипотеки в новом году

В Госдуме объяснили, как изменятся правила семейной ипотеки в новом году Депутат Якубовский: с 1 февраля в РФ можно будет брать одну семейную ипотеку

В России с 1 февраля будет введен принцип одна семейная ипотека на одну семью, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, новые критерии сделают программу защищеннее от злоупотреблений.

С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью, — сказал Якубовский.

Парламентарий пояснил, что с указанной даты супруги смогут оформить льготный кредит только совместно, тогда как ранее у них была возможность брать по отдельному кредиту каждый, что фактически удваивало объем льготы.

Также депутат заявил о закрытии так называемых «донорских схем», когда льготная ипотека оформлялась на родственника или знакомого с последующей быстрой перепродажей квартиры. По его словам, такие операции превращали социальную программу в инструмент для заработка. Теперь жилье должно приобретаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем проживать.

Якубовский уточнил, что возможность привлекать созаемщиков сохранится для случаев, когда доходов семьи недостаточно. Это, по его мнению, важно для тех, кто нуждается в поддержке, но не проходит по банковским требованиям без помощи родных.

Он отметил, что базовые параметры программы остаются неизменными: льготная ставка, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн в крупных агломерациях. Также сохранится возможность комбинирования льготной и рыночной части кредита.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал возможное принятие закона о дифференцированной ставке по семейной ипотеке до конца 2025 года. Согласно предложенным планам, ставку могут повысить до 10–12% для семей с одним ребенком, оставить на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми. Обсуждаются ставки 4%, 6%, 10% и 12%.