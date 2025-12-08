«Погрязла в крови»: депутат о спецоперации Украины против Вэнса и Рубио Депутат Колесник: СБУ хочет, чтобы США вышли из конфликта на Украине

Служба безопасности Украины хочет, чтобы США прекратили участие в процессе мирного урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя новость о готовящейся операции Киева по «вразумлению» вице-президента США Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. По его мнению, ВСУ намерены продолжать боевые действия при поддержке Европы, которая впоследствии может пожалеть о своем участии в происходящем.

Любую подлость можно ожидать от спецслужб Украины, тем более от этой банды, которая погрязла в крови. Уверен, структуры США, возможно, вместе с российскими, сумеют в этом разобраться. Но, на мой взгляд, довольно странно, что эта история просочилась. Я полагаю, что ведется информационная война, чтобы вывести [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) из себя, надоесть ему, чтобы он отстранился от украинского конфликта и всем начала руководить Европа. ЕС и Украине очень выгоден такой вариант, — поделился Колесник.

Он предположил, что Украина не собирается проводить никаких операций. Киев, по мнению Колесника, стремится оказать психологическое давление на участников мирных переговоров, чтобы вновь отвлечь внимание от возможности урегулирования конфликта.

Украина, как и безумные европейские лидеры — Великобритания, страны Прибалтики, Германия, уже совсем ополоумела и переходит на грязные провокации. Но знаете, что самое интересное? Я думаю, Европа еще поплачет от этого террористического государства. Я имею в виду Евросоюз, потому что колоссальное количество украинцев находится на территории ЕС. Европе еще придется отвечать за своих питомцев и за все остальное со всеми вытекающими последствиями, — резюмировал Колесник.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Украина планирует провести специальную операцию с целью «публичного вразумления» Вэнса и Рубио. По его информации, это событие должно произойти в ближайшее время.