Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 8 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 8 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Купянский участок. Штурмовики группировки войск „Запад“ добивают зажатую в тиски группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол. По официальным сообщениям, освобожден населенный пункт Кучеровка. Липцы, Малые Проходы, Слотино, Казачья Лопань, Золочев. Обстановка резко обострилась. Наши разведывательные подразделения спецназа провели разведку боем на участке между Липцами и Малыми Проходами, и Слатино. Там идет участок трассы Москва — Белгород — Харьков, поворот в районе Слатино на Липцы, мимо Малых и Больших Проходов: этот участок противник бережет как зеницу ока. Там еще заранее были заминированы основные участки вдоль дороги, в лесной зоне, а также на подступах к дамбе Травянского водохранилища», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, Генштаб ВСУ на данном участке готовится к активной обороне: идет работа экскаваторов-погрузчиков, возводятся фортификации на скорую руку.

«Роют обычные рвы, бетонированных укреплений, как в Волчанске и Купянске, нет. Для земляных работ активно привлекается местное население и тероборона из Харькова. Тут интересная деталь: в Харьковской области сообщили о временном перекрытии двух автомобильных дорог: это Т-2111 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук и трасса Т-2104: Харьков — Волчанск — КПП „Чугуновка“ (Старый Салтов). Сюда нагнали специалистов для обследований и восстановительных мероприятий. В связи с этим командование ВСУ пытается перебрасывать свои дополнительные силы и средства по объездным маршрутам (Чугуев, Коробочкино, Лебяжье, Приморское, Хатомля, Волчанск). Именно дороги с твердым покрытием сейчас играют на всех участках Харьковского направления самую главную логистическую роль. Колоннами уже движение на этих участках давно не двигаются, в основном это 3-5 бронированные машины и единицы техники, активно используют гражданский транспорт (внедорожники) для перевозки матчасти, боеприпасов и личного состава», — подчеркнул аналитик.

Алехин обратил внимание, что сейчас наблюдается небывалая огневая активность практически всех средств поражения воздушного и наземного базирования со стороны ВС РФ по транспортной инфраструктуре ВСУ, топливно-энергетическому комплексу Харькова и окрестностей.

«Накануне было два мощных прилета по плотине Печенежского водохранилища. Дамба значительно повреждена, особенно, дорога. Именно по ней противник перебрасывал силы и средства в районы Волчанска и Купянска. Удар был нанесен не только „Искандером-М“, но и впервые на Харьковском направлении малогабаритной крылатой ракетой „Бандероль“. Плотина находится на южной границе Печенежского водохранилища, в русле реки Северский Донец. В этом месте она является единственной переправой, где идет важнейшая трасса Чугуев-Великий Бурлук. Украинская сторона признала уничтожение еще одного моста через водохранилище, в районе Старого Салтова. Очевидно, наше командование методично отрезает областной центр от Великого Бурлука, Волчанска и Купянска в преддверии наступательных действий», — рассказал эксперт.

Алехин также отметил, что на Волчанском направлении российские штурмовики действуют в населенном пункте Вильча, в западной части Лимана, в лесной зоне н.п. Прилипки.

Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети

«Нашим штурмовикам удалось войти в важный район обороны противника — Волчанские хутора. Еще одна деталь: сильно обмелели Травянское и Печенежское водохранилища, где сейчас идут бои. Противник яростно сопротивляется. Судя по радиоперехватам, в рядах ВСУ творится, в прямом смысле этого слова, вакханалия. Волонтеры регулярно доставляют туда самогон „спотыкач“, как говорят в окопах. Отличились и колумбийские наемники в Волчанске и Липцах: они поголовно употребляют наркотики. Под их воздействием наемников посылают на организацию контратак. Это подтверждают пленные бойцы ВСУ. Например, группа ВСУшников сдалась в плен в районе Волчанских хуторов. По их словам, на Липцевском участке фронта (Борщевая и Русские Тишки) участились случаи разборок между теробороной и „Кракеном“, доходящие до стрельбы», — добавил военный эксперт.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в лесных массивах и населенных пунктах южнее Волчанска.

«На Хатненском участке „северяне“ расширяют зону контроля возле российской границы. Противник безуспешно пытается контратаковать. В восточной части Вильчи наши штурмовики, сломив сопротивление ВСУ, продвинулись на 350 метров и заняли более 20 домовладений. В Лимане „северяне“ заняли и зачистили 10 домовладений и продвинулись в лесном массиве западнее населенного пункта на 250 м. В лесу западнее Лимана противник силами 225-го ошп провел одну контратаку на подразделения ГВ „Север“. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. На участке фронта Меловое — Хатнее „Воины Севера“ продвинулись по лесополосам на 200 метров, расширив зону безопасности возле российской границы. В ходе продвижения взят в плен военнослужащий ВСУ. Точным комплексным ударом по позициям противника в районе н.п. Кирилловка сорвана переброска резервов ВСУ на Хатненский участок фронта. Есть потери среди офицерского состава. На Липцевском участке фронта расчеты FPV и артиллерия группировки „Север“ уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

