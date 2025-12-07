Мощные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Сильных заморозков на следующей неделе в Москве не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 8 по 10 декабря, ждать ли мощных ливней и тепла до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале следующей недели

По словам Евгения Тишковца, в начале недели в российской столице столбики термометров будут опускаться только до -2 градусов.

«В начале следующей недели начнет сыпать небольшой снег, из-за чего московская земля немного побелеет. Метеорологическая зима наступит, но только во второй половине декабря. Если попробовать определить точные сроки, то час истины наступит 13 декабря. Дело в том, что именно к середине месяца погода будет стоять на развилке — либо по теплой дорожке продолжит свой путь, или пойдут нормальные минуса», — отметил синоптик.

По данным метеорологических сервисов, в понедельник, 8 декабря, погода в Москве будет определяться облачностью. Дневная температура составит около 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер ожидается южный, слабый. Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 9 декабря, станет немного холоднее. Днем температура воздуха будет держаться около -1 градуса, а ночью ожидается до -6 градусов. Возможны осадки в виде снега. Середина недели может принести кратковременное потепление до +4 градусов. Именно в этот период синоптики прогнозируют начало более активных снегопадов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таким образом, в Москве в начале следующей недели мощных ливней и тепла до +8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале следующей недели

Вторая неделя декабря 2025 года в Санкт-Петербурге ознаменуется переходом от слякотной и относительно теплой погоды к более зимней, с устойчивыми отрицательными температурами и снегопадами.

В начале недели, в понедельник, 8 декабря, ожидается облачная погода с осадками, которые могут быть как в виде мокрого снега, так и дождя. Температура воздуха днем будет колебаться около нулевой отметки, а ночью опустится до легкого минуса. Ветер будет южным или юго-восточным, умеренной силы. Вторник, 9 декабря, обещает быть немного теплее. Дневная температура поднимется до +2 градусов, осадки в виде дождя и мокрого снега продолжат идти, а ночью столбик термометра может показывать до +3 градусов. Уже в среду, 10 декабря, в атмосферной циркуляции начнут происходить изменения. День будет пасмурным и ветреным, с южным ветром, порывы которого могут достигать 7 м/с. Температура останется аномально высокой для середины декабря и составит около +4 градусов днем, но к ночи в город придут осадки, вероятно, еще в виде дождя.

