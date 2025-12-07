ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:17

Мощные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сильных заморозков на следующей неделе в Москве не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 8 по 10 декабря, ждать ли мощных ливней и тепла до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале следующей недели

По словам Евгения Тишковца, в начале недели в российской столице столбики термометров будут опускаться только до -2 градусов.

«В начале следующей недели начнет сыпать небольшой снег, из-за чего московская земля немного побелеет. Метеорологическая зима наступит, но только во второй половине декабря. Если попробовать определить точные сроки, то час истины наступит 13 декабря. Дело в том, что именно к середине месяца погода будет стоять на развилке — либо по теплой дорожке продолжит свой путь, или пойдут нормальные минуса», — отметил синоптик.

По данным метеорологических сервисов, в понедельник, 8 декабря, погода в Москве будет определяться облачностью. Дневная температура составит около 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер ожидается южный, слабый. Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 9 декабря, станет немного холоднее. Днем температура воздуха будет держаться около -1 градуса, а ночью ожидается до -6 градусов. Возможны осадки в виде снега. Середина недели может принести кратковременное потепление до +4 градусов. Именно в этот период синоптики прогнозируют начало более активных снегопадов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таким образом, в Москве в начале следующей недели мощных ливней и тепла до +8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале следующей недели

Вторая неделя декабря 2025 года в Санкт-Петербурге ознаменуется переходом от слякотной и относительно теплой погоды к более зимней, с устойчивыми отрицательными температурами и снегопадами.

В начале недели, в понедельник, 8 декабря, ожидается облачная погода с осадками, которые могут быть как в виде мокрого снега, так и дождя. Температура воздуха днем будет колебаться около нулевой отметки, а ночью опустится до легкого минуса. Ветер будет южным или юго-восточным, умеренной силы. Вторник, 9 декабря, обещает быть немного теплее. Дневная температура поднимется до +2 градусов, осадки в виде дождя и мокрого снега продолжат идти, а ночью столбик термометра может показывать до +3 градусов. Уже в среду, 10 декабря, в атмосферной циркуляции начнут происходить изменения. День будет пасмурным и ветреным, с южным ветром, порывы которого могут достигать 7 м/с. Температура останется аномально высокой для середины декабря и составит около +4 градусов днем, но к ночи в город придут осадки, вероятно, еще в виде дождя.

Читайте также:

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео

Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 декабря, что с долларом, евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 7 декабря: что завтра, нервозность, головные боли

Москва
погода
новости
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.