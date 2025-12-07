ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 13:00

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша передала привет своим поклонникам в Екатеринин день. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 7 декабря?

Как Катюша общается с поклонниками

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сегодня, 7 декабря, когда все Екатерины празднуют именины, опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором Катюша ест бамбук и машет лапой. На протяжении всего ролика панда грызет небольшую палочку левой лапой, а правую держит поднятой вверх, как бы здороваясь с поклонниками, изредка используя ее для того, чтобы вытереть пасть.

«Всем привет от Катюши! Приходите в гости, она будет вам рада!» — подписала ролик Акулова.

Пользователи социальных сетях в ответ пожелали Катюше хорошего дня и поздравили с именинами.

«Доброе утро, Катюшка, и с именинами тебя, счастье наше»;

«Всеобщая любимица! Пусть твой день будет наполнен вкусняшками и радостными приключениями с воробьями! Спасибо большое за прекрасное видео Катюши! Видно, что сделано с любовью»;

«Красотка. Лапкой всем нам передает привет и желает отличного настроения и прекрасного воскресного дня», — написали подписчики Акуловой.

Как Катюша укладывается спать

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша запечатлена во время вечерних приготовлений ко сну. В ролике показано, как панда медленно перекатывается по брусьям в поиске удобной позы для сна и, уперевшись в бревна, засыпает.

«Спокойной вам ночи от Катюши и сладких снов», — прокомментировала ролик гендиректор зоопарка.

Поклонники Катюши обратили внимание, как быстро засыпает панда после того, как весь день резвилась в вольере, и массово пожелали ей спокойной ночи.

«Умаялась девочка за целый день. Спасть ложится как человек: покрутилась, повертелась — и через минуту уже сопит»;

«Сейчас Катюша поспит, а наутро ее будет ожидать любимый бамбук, толпы поклонников и игры целый день. Не жизнь, а сказка», — отметили пользователи.

Смогут ли оставить Катюшу в России

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В возрасте четырех лет этих животных обычно отправляют в КНР.

Однако Московский зоопарк обсуждает возможность оставить у себя панду Катюшу, рассказала Светлана Акулова.

«Что касается ее будущего, конечно, мы мечтаем, чтобы она осталась у нас. Но по соглашению, которое у нас между Россией и Китаем, мы должны ее передать в четыре года. Хотим ли мы, чтобы осталась? Да, хотим. Возможно это? Не знаю. Мы будем пытаться, но насколько у нас это получится», — поделилась она.

