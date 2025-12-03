Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 декабря, фото, видео

Панда Катюша орудует бамбуковыми палками как китайскими палочками. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 3 декабря?
Как ест Катюша
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ест бамбук. Причем маленькая панда держит палки так, будто пользуется китайскими палочками.
«Наш дядя Игорь, наблюдая за трапезой Катюши, заметил: „Смотрите-ка, она точно китайскими палочками орудует!“ И правда — ловко держит в лапе сразу две палки бамбука, как настоящий гурман, знающий толк в восточной кухне. Катюша, как всегда, демонстрирует высший класс в искусстве неторопливого и вдумчивого поедания бамбука. Приятного аппетита, наша умница!» — подписала видео Акулова.
Комментаторы отметили, что в Катюше играют китайские корни. Однако, по их мнению, панде следует остаться в России, так как русского в ней больше.
«В Катерине играют корни, но она все равно должна остаться в России! Надеюсь, все получится, и она от нас не уедет. Ведь русского в ней намного больше!», «Взыграли корни, но Катюша все равно русская почти на 100%», «Какая милашка! И какая аккуратная! Приятного аппетита, Катя!» — написали фолловеры.
Как проводит время Диндин
Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин ест бамбук в уличном вольере.
«Соскучились по Диндин? Наша красавица, как всегда, сосредоточенна, спокойна и неотразима!» — написала директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети в комментариях попросили чаще публиковать контент с Диндин.
«Показывайте Диню часто! Мы очень соскучились!», «Ну какая прелесть! Какая же красавица! Почаще показывайте нам контент с Диндин, пожалуйста. Мы очень скучаем», «Глаз радуется наблюдать за этой красоткой!» — подчеркнули фолловеры.
Читайте также:
Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России