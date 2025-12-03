Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:25

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 декабря, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Панда Катюша орудует бамбуковыми палками как китайскими палочками. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 3 декабря?

Как ест Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ест бамбук. Причем маленькая панда держит палки так, будто пользуется китайскими палочками.

«Наш дядя Игорь, наблюдая за трапезой Катюши, заметил: „Смотрите-ка, она точно китайскими палочками орудует!“ И правда — ловко держит в лапе сразу две палки бамбука, как настоящий гурман, знающий толк в восточной кухне. Катюша, как всегда, демонстрирует высший класс в искусстве неторопливого и вдумчивого поедания бамбука. Приятного аппетита, наша умница!» — подписала видео Акулова.

Комментаторы отметили, что в Катюше играют китайские корни. Однако, по их мнению, панде следует остаться в России, так как русского в ней больше.

«В Катерине играют корни, но она все равно должна остаться в России! Надеюсь, все получится, и она от нас не уедет. Ведь русского в ней намного больше!», «Взыграли корни, но Катюша все равно русская почти на 100%», «Какая милашка! И какая аккуратная! Приятного аппетита, Катя!» — написали фолловеры.

Как проводит время Диндин

Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин ест бамбук в уличном вольере.

«Соскучились по Диндин? Наша красавица, как всегда, сосредоточенна, спокойна и неотразима!» — написала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях попросили чаще публиковать контент с Диндин.

«Показывайте Диню часто! Мы очень соскучились!», «Ну какая прелесть! Какая же красавица! Почаще показывайте нам контент с Диндин, пожалуйста. Мы очень скучаем», «Глаз радуется наблюдать за этой красоткой!» — подчеркнули фолловеры.

Читайте также:

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России

новости
панда Катюша
общество
Московский зоопарк
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.