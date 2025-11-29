Московский зоопарк выиграл в суде дело на 39 млн рублей

Арбитражный суд Москвы вынес решение по крупному спору между уфимским институтом «Баштехпроект» и Московским зоопарком и отказал проектировщику во взыскании с зоопарка почти 50 млн рублей, сообщила газета РБК. Суд полностью удовлетворил встречный иск зоопарка.

В 2022 году «Баштехпроект» заключил шесть контрактов на разработку проектов реконструкции павильонов, включая «Остров зверей» и «Слоновик», на общую сумму 77,6 млн рублей. Проектировщик не выполнил обязательства в срок, а его документация получила отрицательные заключения «Мосгосэкспертизы» и была признана не соответствующей регламентам.

В результате зоопарк расторг все договоры и потребовал вернуть аванс. Арбитражный суд обязал «Баштехпроект» выплатить зоопарку 38,6 млн рублей. Эта сумма включает невозвращенные авансы по двум контрактам, а также штрафы, неустойки и проценты. Юристы подчеркивают, что суд обоснованно возложил ответственность за неспособность пройти госэкспертизу на самого подрядчика.

