День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 17:23

Московский зоопарк выиграл в суде дело на 39 млн рублей

Московский зоопарк отсудил у башкирского проектного института 39 млн рублей

Московский зоопарк Московский зоопарк Фото: Софья Сандурская/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Арбитражный суд Москвы вынес решение по крупному спору между уфимским институтом «Баштехпроект» и Московским зоопарком и отказал проектировщику во взыскании с зоопарка почти 50 млн рублей, сообщила газета РБК. Суд полностью удовлетворил встречный иск зоопарка.

В 2022 году «Баштехпроект» заключил шесть контрактов на разработку проектов реконструкции павильонов, включая «Остров зверей» и «Слоновик», на общую сумму 77,6 млн рублей. Проектировщик не выполнил обязательства в срок, а его документация получила отрицательные заключения «Мосгосэкспертизы» и была признана не соответствующей регламентам.

В результате зоопарк расторг все договоры и потребовал вернуть аванс. Арбитражный суд обязал «Баштехпроект» выплатить зоопарку 38,6 млн рублей. Эта сумма включает невозвращенные авансы по двум контрактам, а также штрафы, неустойки и проценты. Юристы подчеркивают, что суд обоснованно возложил ответственность за неспособность пройти госэкспертизу на самого подрядчика.

Ранее Московский суд принял решение о запрете аукционов, на которых выставляются марки и открытки с изображением Адольфа Гитлера. В октябре и ноябре Перовская прокуратура собрала ряд коллекционных лотов, посвященных истории нацизма и фашизма и сочла, что на них присутствуют «изображения нацистской атрибутики».

Москва
зоопарки
проекты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские приблизились к разгадке убийства 30-летней давности
Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт
«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным
В Польше напомнили, для чего создали НАТО
Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН
Сельдь под шубой с яблоком: свежий секрет старого рецепта
В России наблюдается бум на интимные стрижки
В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака
Лазарев оказался под капельницей
В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом
Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта
Франция победила в первой гонке Кубка мира по биатлону
Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами
Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Цены на ЖКХ вырастут в два раза для одной категории абонентов
Московский зоопарк выиграл в суде дело на 39 млн рублей
В Сети появилось видео с масштабными взрывами на Черном море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.