Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность

Сегодня, 3 декабря, на Земле ожидается сильная магнитная буря, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, кто может пострадать от воздействия магнитной бури?

Будут ли магнитные бури 3 и 4 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 3 декабря, составляет 85%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 85%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы — 5%», — пояснили ученые.

Портал my-calend пишет, что сегодня фиксируются геомагнитные возмущения силой пять баллов.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 4 декабря, на Земле ожидается магнитная буря уровня G2.

Кто может пострадать от воздействия магнитной бури

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что многие пациенты рассказывают о разных симптомах, которые у них проявляются в период геомагнитных ударов. Чаще всего это повышение или резкое снижение артериального давления, а также упадок сил.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — рассказала врач.

Семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков обратил внимание, что колебания геомагнитного поля Земли могут серьезно влиять на здоровье, например провоцировать обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <...> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул медик.

