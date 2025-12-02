Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления

В Москве и Московской области завтра, 3 декабря, ожидаются заморозки до -1 градуса, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 3 декабря

В Москве завтра, 3 декабря, воздух в дневное время прогреется только до +3 градусов.

«3 декабря будет облачная погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура в Москве ночью – от -1 до +1 градуса, по области – от -4 до +1 градуса. Температура днем в Москве – от +1 до +3 градусов, по области – от -2 до +3 градусов. Ветер слабый», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погоду в российской столице во среду будет определять периферия обширного антициклона.

«В среду очаги туманов, без существенных осадков. Ночью – от -1 до +1 градуса. Днем – от 0 до +2 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, ночь на среду начнется с температуры около +2 градусов, однако к утру ожидается постепенное похолодание до 0 градусов. В течение дня воздух вновь прогреется, и дневная температура установится на отметке +2 градуса тепла. Осадков 3 декабря не ожидается. Небо будет надежно закрыто облаками на протяжении всех суток. Ветер обещает быть слабым, что несколько смягчит восприятие погоды. В течение дня ожидается южный или юго-восточный ветер со скоростью всего 1-2 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и комфортным для большинства людей — оно прогнозируется на уровне 758-759 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 3 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 декабря в Санкт-Петербурге сильных осадков не ожидается.

«3 декабря будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью – от 0 до +2 градусов. Днем – от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, утро, 3 декабря, в Северной столице начнется с температуры воздуха около +1 градуса, однако из-за влажности и ветра, дующего со скоростью 3-4 м/с, будет ощущаться значительно холоднее. Небо будет полностью затянуто облаками, возможен мелкий моросящий дождь. В течение дня существенного потепления не ожидается. Пик дневной температуры составит +2 градуса. Атмосферное давление будет стабильно высоким, около 766-768 миллиметров ртутного столба.

