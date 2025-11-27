Моросящий снегопад и холод до –10? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Формирование устойчивого снежного покрова в Москве ожидается только во второй декаде первого зимнего месяца, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 декабря, ждать ли моросящих снегопадов и холода до –10 градусов?

Какая погода будет в Москве в декабре

По словам Евгения Тишковца, установление зимнего характера погоды в российской столице прогнозируется ближе к середине декабря.

«По долгосрочным прогнозам, установление зимнего характера погоды с формированием устойчивого снежного покрова и отрицательной средней температуры воздуха в Москве и Московской области ожидается не ранее второй декады декабря», — отметил синоптик.

По предварительным данным метеоцентров, предстоящая зима в Москве в целом будет соответствовать климатической норме.

Первая декада, с 1 по 10 декабря, начнется с аномально теплой для начала зимы погоды. В понедельник, 1 декабря, столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов днем. В последующие дни сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура будет постепенно понижаться. К 3 и 4 декабря дневная температура составит –2 градуса, а ночная –5 градусов. Ветер ожидается слабым, южных направлений.

Вторая декада, с 11 по 20 декабря, ознаменуется более холодной погодой. Дневные температуры будут колебаться в пределах от –2 до –4 градусов, а ночные — достигнут –8 градусов. Периоды облачной погоды будут чередоваться с осадками, которые, по прогнозам, уже будут выпадать преимущественно в виде снега. Атмосферное давление будет оставаться стабильно высоким, в среднем около 747–749 мм ртутного столба.

Третья декада, с 21 по 31 декабря, встретит москвичей устойчивой зимней погодой. Самые холодные дни ожидаются 21 и 28 декабря, когда ночные температуры могут опуститься до –5 градусов. Дневные показатели составят от –3 до –5 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, с периодическими снегопадами. К Новому году возможно небольшое потепление до –1 градуса.

Таким образом, в Москве в декабре моросящих снегопадов и холода до –10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в декабре

По предварительным прогнозам, первая декада месяца, с 1 по 10 декабря, встретит жителей Северной столицы не по-зимнему теплой погодой. Столбики термометров в дневное время покажут от +2 до +4 градусов, а ночью — от +1 до +3 градусов. Погода в эти дни будет преимущественно пасмурной и влажной, с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление будет находиться в районе 763–765 миллиметров ртутного столба, а ветер ожидается слабым, юго-западного направления.

Во второй декаде, с 11 по 20 декабря, в Санкт-Петербурге наметится кардинальный перелом погоды. Температурный фон начнет понижаться. Дневные температуры установятся в диапазоне от 0 до –3 градусов, а ночные — от –1 до –5 градусов. Именно в этот период осадки окончательно перейдут в снежную фазу, увеличив вероятность появления устойчивого снежного покрова.

Третья декада декабря, с 21-го по 31-е число, станет самой холодной за весь месяц. Прогнозируется, что днем будет от –1 до –6 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до –8 градусов. Погода будет носить устойчивый зимний характер с пасмурными днями и периодическими снегопадами.

