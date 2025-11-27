Магнитные бури сегодня, 27 ноября: что завтра, сильная нервозность, апатия

Сегодня, 27 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 ноября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 27 ноября, составляет 56%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 56%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 9%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, небольшие геомагнитные возмущения возможны в течение всего дня.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 28 ноября, мощных геомагнитных возмущений не ожидается.

Для кого опасны магнитные бури, мнение врачей

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова рассказала, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила эксперт.

Также врач-педиатр Григорий Шеянов в беседе с NEWS.ru пояснил, что в период геоударов самочувствие может ухудшаться и у детей.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — уточнил он.

