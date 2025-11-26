День матери
26 ноября 2025 в 13:43

Погода в Москве в четверг, 27 ноября: ждать ли сильного холода и гололедицы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 27 ноября, ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 27 ноября

В Москве завтра, 27 ноября, в течение суток ожидаются порывы южного ветра до 10 м/с.

«27 ноября будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве ночью — от +2 до +4 градусов, по области — от -1 до +4 градусов. Температура днем в Москве — от +5 до +7 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в российскую столицу в четверг придет теплая погода, которая уберет весь снежный покров.

«В четверг столичный регион ждет мощная волна тепла, виртуально возвращающая регион в октябрь, что вместе с дождями вновь уберет снежный покров с просторов столичного региона», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, в среду, 27 ноября, Москву ожидает пасмурный и дождливый день с аномально теплой для конца осени погодой. Ожидаются осадки в виде небольшого дождя, который местами может быть умеренным. Температура воздуха в течение дня поднимется до +7 градусов тепла, что на 5–7 градусов выше нормы для этого времени года. Ветер ожидается южный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет довольно низким и составит около 749–750 миллиметров ртутного столба. Ночью температура опустится до +2–4 градусов тепла, при этом осадки в виде небольшого дождя продолжатся.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 27 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -8 градусов.

«27 ноября будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью южных направлений, днем — юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью — от -3 до -5 градусов, местами до -8 градусов. Днем — от -1 до -3 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что завтра ожидаются осадки в виде снега.

«Завтра днем тоже сложная ситуация, и проходящий южнее Ленинградской области циклон приносит снег. Относительно Санкт-Петербурга эта зона со снегом проходит прямо по границе города, так что тоже очень сложно рассчитать, какой интенсивности снег будет на севере и юге города, или его не будет завтра совсем. Но будем думать над этим. В чем точно уверен, так это в том, что в пятницу днем к нам снова придет тепло, будет ветрено, и пойдет дождь», — заявил метеоролог.

