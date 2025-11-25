Густые снегопады и холод до -25? Погода в Москве в начале января: что ждать

Густые снегопады и холод до -25? Погода в Москве в начале января: что ждать

Согласно предварительным данным метеосервисов, первый месяц 2026 года в Москве ожидается с частыми сменами температур и множеством осадков. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в середине зимы, ждать ли густых снегопадов и холода до -25 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале января

Начинаться период с 1 по 10 января будет с относительно мягкой погоды. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января столицу ждет типично зимняя, но комфортная погода. Днем температура будет около 0 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Осадки, если и будут, то в виде легкого мокрого снега, а ветер ожидается слабым.

Погода останется пасмурной в период с 3 по 6 января. Днем столбики термометров будут показывать от -3 до -7 градусов, ночью — около -8 градусов. Ветер сменится на юго-западный, а давление останется на низком уровне в 744 мм ртутного столба.

Завершит период умеренными и крепкими морозами от -7 до -10 градусов в дневные часы. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, преимущественно в диапазоне от 744 до 751 миллиметра ртутного столба. Январь обещает быть очень снежным. Осадки, в основном в виде снега, будут выпадать часто: по разным оценкам, до 25 снежных дней за месяц.

Метеорологи отмечают, что первая декада января 2026 года в Москве будет достаточно изменчивой в плане температурных показателей и осадков. Жителям и гостям столицы стоит подготовиться к классическим зимним условиям с морозами и снегом, но без экстремальных холодов.

Таким образом, в Москве в начале январе 2026 года густых снегопадов и холода до -25 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале января

Новогодняя ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет морозной и сухой. Вечером 31 декабря температура составит около -7 градусов, а к полуночи опустится до -8 градусов. Вероятность осадков минимальна. Специалисты отмечают, что из-за влажности воздуха и умеренного юго-восточного ветра со скоростью 5–7 м/с ощущаемая температура может быть еще ниже.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утро 1 января встретит петербуржцев температурой около -3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -7 градусов, при этом ощущаться холод будет как -10 градусов. Второй день нового года, 2 января, принесет небольшое похолодание. Дневная температура составит -4 градуса, а ночью будет -8 градусов.

Сохранятся устойчивые морозы 3 и 4 января. Днем — от -4 до -5 градусов, ночью — до -8 градусов. Атмосферное давление в этот период будет стабильно высоким, в среднем около 759 мм ртутного столба. Пик похолодания в первой декаде ожидается 6 и 7 января. Днем температура будет держаться на уровне -6 градусов, а ночью морозы усилятся до -10 градусов. Ветер ожидается юго-западный, умеренный.

К концу первой декады января метеорологические сервисы прогнозируют небольшое потепление. Дневная температура повысится до -2 градусов, а ночная составит около -6 градусов. Небо будет оставаться преимущественно облачным, характерны частые, но в основном слабые снегопады.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 ноября: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 25 ноября: что завтра, головная боль, апатия

Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада