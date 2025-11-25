Магнитные бури сегодня, 25 ноября: что завтра, головная боль, апатия

Сегодня, 25 ноября, на Земле магнитной бури не ожидается, заявили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 ноября

По информации экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 25 ноября, составляет 51%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 51%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 24%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня возможно возникновение слабых геомагнитных возмущений силой пять баллов.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды», — говорится в публикации сервиса.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 26 ноября, Землю может накрыть магнитная буря.

Кому надо следить за здоровьем в период магнитной бури

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рассказал медик.

