25 ноября 2025 в 11:18

Магнитные бури сегодня, 25 ноября: что завтра, головная боль, апатия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 25 ноября, на Земле магнитной бури не ожидается, заявили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 ноября

По информации экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 25 ноября, составляет 51%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 51%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 24%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня возможно возникновение слабых геомагнитных возмущений силой пять баллов.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды», — говорится в публикации сервиса.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 26 ноября, Землю может накрыть магнитная буря.

Кому надо следить за здоровьем в период магнитной бури

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рассказал медик.

магнитные бури
новости
прогнозы
здоровье
Иван Смирнов
И. Смирнов
