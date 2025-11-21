Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 19:20

Отказ от пения, брак с иностранцем, болезнь: как живет Любовь Казарновская

Оперная певица, общественный деятель, писатель Любовь Казарновская Оперная певица, общественный деятель, писатель Любовь Казарновская Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Советская и российская оперная певица Любовь Казарновская в 69 лет продолжает выступать на сцене. Что известно о ее карьере, личной жизни и отношении к спецоперации?

Чем известна Казарновская

Любовь Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве, окончила факультет актеров музыкального театра в институте Гнесиных и Московскую государственную консерваторию.

В 1981 году она стала солисткой Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и дебютировала на сцене в роли Татьяны в опере «Евгений Онегин». Затем в разные годы пела в Государственном академическом Большом театре, Ленинградском академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр) и зарубежных театрах «Ковент-Гарден», «Метрополитен-опера» и «Ла Скала».

Репертуар певицы включает в себя свыше 50 оперных партий и произведений камерной музыки. Также Казарновская снималась в кино и ТВ-проектах. Она сыграла главные роли в картинах «Испанский час», «Анна», «Темный инстинкт» и сидела в жюри проектов «Призрак оперы», «Один в один», «Точь-в-точь».

Что известно о личной жизни Казарновской

Любовь Казарновская в 1989 году вышла замуж за австрийского продюсера хорватского происхождения Роберта Росцика.

«Многие считали, что наш брак — по расчету, что я повела себя как циничная, расчетливая карьеристка. Сплошь и рядом это звучало. Коллеги прямо в глаза говорили: „Все с тобой понятно — ловко провернула карьерные дела. А что, права — свалила из страны, нашла себе богатенького мужа, который обеспечит карьеру“. На все эти выпады я отвечала только одно: „Поживем — увидим“», — делилась певица.

В 1993 году у пары родился сын Андрей Росцик, он скрипач, лидер «Квартета Малевича».

По данным СМИ, артистка владеет недвижимостью в Италии, Австрии и Москве. Сама Казарновская рассказывала, что построила дом в селе Вятском Ярославской области.

Оперная певица, общественный деятель, писатель Любовь Казарновская Оперная певица, общественный деятель, писатель Любовь Казарновская Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Что Казарновская говорила об СВО и уехавших коллегах

Любовь Казарновская в интервью Вячеславу Манучарову заявила, что понимает первопричину происходящих событий и то, что спецоперация «была неизбежна».

«Меня ставят перед выбором: СВО — это „плюс“ или „минус“? Но если вы смотрите глубже, то понимаете, что на самом деле происходит. Какая огромная и очень жесткая история задумана с человечеством. Многие меня спрашивают: „Неужели вы не видите, что там происходит? Неужели вам не жаль?“ Как не жаль?! Как может женское сердце не жалеть матерей, сестер, жен…. Мое сердце разрывается… Но я очень хорошо понимаю именно мировоззренческие вещи — идет переделка мира, которая началась давно», — сказала она.

Казарновская считает, что покинувшие Россию артисты в конечном счете вернутся на родину из-за того, что не найдут себя за границей.

«По большому счету там ведь никому они не нужны. Никому. На первой волне их отъезда к ним интерес [был]. Ну и все — поиграли в это, а дальше они становятся зрителю неинтересны», — заявила она на шоу «Так сказать».

Почему Казарновская хотела бросить пение

Любовь Казарновская после смерти матери пережила сильный стресс, на фоне которого у нее проявилась астма.

«Когда мамы не стало, я пережила страшный эмоциональный срыв. Дикий стресс. На нервной почве начала задыхаться. Спазмировались бронхи: у меня открылась бронхиальная астма», — рассказала певица.

Длительное время исполнительница не могла справиться с приступами, из-за чего решила оставить пение. Однако позднее ей удалось найти лекарство, которое облегчило ее состояние.

Чем сейчас занимается Казарновская

Любовь Казарновская продолжает творческую деятельность. Она гастролирует с проектом «Молодая опера России», который включает арии, романсы и сцены из опер.

Также Казарновская является художественным руководителем кафедры академического пения в Институте современного искусства, проводит мастер-классы, участвует в творческих вечерах и фестивалях классической музыки.

