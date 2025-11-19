Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова

Народная артистка России Мария Аронова вошла в тройку лучших актрис года в стране. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Аронова

Мария Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном. В 1994 году окончила театральное училище им. Бориса Щукина и была принята на службу в театр имени Вахтангова.

Дебют актрисы на экране состоялся в 1995 году в фильме «Летние люди». Затем она снималась в лентах «Артистка», «Соседи», «Московские окна», «Бригада», «Солдаты», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Лед», «Батальонъ», «Восьмидесятые», «Бременские музыканты» и других. Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Одной из своих самых любимых сцен в кино Аронова считает поцелуй с актером Александром Петровым, с которым снималась в трилогии «Лед».

«Это прекрасная сцена, замечательная. И как Сашенька играет в этой сцене — это необыкновенно. Как он растерян, как он не понимает, чего она от него хочет. <…> Это одна из моих любимых сцен», — поделилась она.

Что известно о личной жизни Ароновой

Первым мужем Марии Ароновой был Владислав Гандрабура. Они познакомились во время учебы в театральном училище, вскоре актриса забеременела. Молодой человек сначала отрицал отцовство, однако после рождения ребенка вернулся к Ароновой, и они заключили брак. Вскоре артистка развелась с супругом из-за того, что он стал поднимать на нее руку.

Затем у Ароновой был роман с народным артистом России Валерием Афанасьевым. Актриса в программе «Судьба человека» призналась, что стыдится этого эпизода своей жизни, поскольку на момент их отношений он был женат.

Актер Валерий Афанасьев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Я очень виновата перед его женой Аней и сыновьями Костей и Егором. Я всегда била себя в грудь. Это был мой конь. Этот конь назывался „Я никогда не отобью женатого мужчину“. Но это произошло в моей жизни», — рассказала Аронова.

Спустя время она познакомилась с Евгением Фоминым, он работал начальником транспортного центра в театре Вахтангова. В 2018 году они официально узаконили отношения. В 2004 году у супругов родилась дочь Серафима.

Аронова признавалась, что является главным добытчиком в семье, поскольку все домашние обязанности и заботу о детях на себя взял ее супруг. Чтобы муж не чувствовал себя зависимым от нее или детей, если с ней что-то случится, они открыли совместный счет, на котором хранятся средства Фомина.

«Это твое честное отношение к человеку, посвятившему себя семье. Кормилец всегда остается при кубышке, а тот, другой, фактически без всего. И, с моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — пояснила она.

Мария Аронова в сериале «Олдскул» Фото: Онлайн-кинотеатр START

Чем сейчас занимается Аронова

Мария Аронова в 53 года продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ней на экраны вышел сериал «Олдскул», также она снимается в лентах «Не по-детски» и «Праздники-3».

Аронова заняла второе место в рейтинге лучших российских актрис 2025 года, уступив первенство 16-летней актрисе Анне Пересильд, следует из опроса ВЦИОМа.

Артистка не комментировала проведение спецоперации. В 2017 году попала в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. Тогда она призналась, что с грустью восприняла эту новость.

«Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев», — говорила Аронова в 2017 году.

